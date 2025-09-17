Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili Seçim Takvimi’ne göre Sandık Seçmen Listeleri, cumartesi gününe kadar askıda kalacak.

14 Eylül'de askıya alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri, 20 Eylül Cumartesi gününe kadar “https://ysk.gov.ct.tr” ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde de yayımlanacak.

- Yedi gün askıda kalacak, bu sürede itiraz yapılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre cumartesi gününe kadar listeler saat 9.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiği belirtilen YSK duyurusunda, “’yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır” denildi.

-Kesinleşen adaylar pazar günü ilan edilecek

Cumhurbaşkanı adayları pazar günü kesinleşecek ve kesinleşen adaylar pazartesi günü YSK tarafından ilan edilecek.

23 Eylül Salı günü ise seçim propagandası başlayacak.