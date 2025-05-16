Fenerbahçe'de erken seçim tartışmaları sürerken yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Yönetim, bu toplantıda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi için tarih istişare edilirken, eylül ayındaki mali genel kurulun olağanüstü seçimli kongreye dönüştürülmesi bir seçenek olarak masada duruyor.

KUTLUALP VE USLU ADAY

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geride kalması sonrası yönetime eleştiriler artmıştı. Bu süreçte iki isim başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

Nisan ayında yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda (YDK) konuşan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını duyurmuştu.

Perşembe günü basın toplantısı düzenleyene Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu da başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirterek, başkan adayı olduğunu ifade etmişti.

Mevcut teknik heyet ile gelecek sezon yola devam edilip edilmeyeceği ve transfer sürecine dair belirsizlikler oluşturabileceği sebebiyle de sarı-lacivertli camianın bir kesimi, genel kurulun haziran veya temmuz ayında yapılmasını istiyor.

Fenerbahçe yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama paylaşması da bekleniyor.