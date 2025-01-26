Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım Göztepe, Juan'ın 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Konuk takım Göztepe, Juan'ın 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler ikinci yarıya adeta gol ile başladı. Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile 46. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
53. dakikada bir kez daha sahneye çıkan En-Nesyri, attığı şık golle sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Faslı santrfor, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın harika golüyle 55. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 3-1
Konuk Göztepe, Novatus Miroshi'nin 82. dakikadaki golü ile maçta farkı bire indirdi: 3-2
Kalan sürede skor değişmedi ve şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Galibiyet serisini 4'e çıkartan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, puanını 48'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekiple lider Galatasaray arasındaki puan farkı yeniden 6'ya indi.
Ligin flaş ekiplerinden Göztepe ise 34 puanda kaldı.