Doğuş Doğum Kliniğinde doğurduktan sonra fenalaşan ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fellahoğlu’nun eşi Hakan Fellahoğlu, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi Uzmanı Dr. Eray Deliceırmak hakkında 2007 yılında dava açtı.

Hukuk Davası ve Tazminat Kararı

2013 yılında sonuçlanan hukuk davasında mahkeme, her iki doktoru da “ihmal” nedeniyle suçlu bularak 50’şer bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Doktorların itirazları sonrası dosya Yüksek Mahkeme’ye taşındı ve 2021 yılında hukuk mücadelesi aile lehine sonuçlandı.

Ceza Davası Bekleniyor

Ancak, ailenin talep ettiği ceza davası, aradan geçen 18 yıla rağmen henüz açılmadı. Gamze Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu, annesinin ölümünden sonra yaşadıkları zorlukları ve devam eden adalet taleplerini dile getirdi:

“18 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Doktorların kusurlu olduğu mahkeme tarafından kabul edildi, ancak ceza davası hâlâ başlamadı. Annemin kanı yerde kalmasın diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

“Çocukluğum Çalındı”

Annesini kaybettiğinde 13 yaşında olduğunu belirten Laden Fellahoğlu, “Kardeşime annelik yapmak zorunda kaldım. Çocukluğum elimden alındı, ama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Adalet Çağrısı

Fellahoğlu, ceza davasının bir an önce görülmesi ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Annemi kaybettiğimiz gün kardeşim doğdu. Bugün onun 18. doğum günü, ama hâlâ adalet yerini bulmadı. Annemin hatırasını yaşatmak ve hak ettiği adaleti sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğim.”