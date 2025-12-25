Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı genelgede, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak, adadaki Helenizmin geleceğini tehlikeye atacak hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini açık bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Genelgede, Rum tarafının, kendi varlığını ve geleceğini zayıflatacak bir uzlaşmayı kabul etmeyeceğini net biçimde ifade etmesi gerektiğini kaydeden Yeorgios, iki bölgeli iki toplumlu federasyon, konfederasyon ya da iki devletli çözüm modellerini sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu çözüm önerilerini “ulusal ötenazi” olarak nitelendiren Başpiskopos, bu modellerin Rum toplumunun temel haklarını ve geleceğini güvence altına almadığını savundu.

Yeorgios, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Yeorgios, herhangi bir çözümün, Avrupa Birliği vatandaşlarının tamamının sahip olduğu hakları eksiksiz şekilde garanti altına alması gerektiğini belirterek, baskı altında yapılacak tavizlerin geri dönülemez sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Noel’in barış mesajına rağmen, Kıbrıs halkının hâlâ çözümsüz bir “ulusal dram” yaşadığını ileri süren Rum Başpiskoposu, vatanın bölünmüş olmaya devam ettiğini kaydetti. Bu çerçevede “ulusal ve ruhsal bir uyanış” çağrısı yapan Yeorgios, toplumun zamanla “rahat bir geçicilik” durumuna sürüklendiğini iddia etti.

Başpiskopos, bu durumun, Türkiye’nin uzun vadeli stratejisiyle birleştiğini öne sürerek, Ankara’nın adada kontrolünü pekiştirmeyi hedeflediğini savundu. Bu faktörlerin, Rum toplumunu “çöküşün eşiğine” getirdiğini ve toplumsal çözülme belirtilerine yol açtığını iddia etti.

İç gelişmelere de değinen Yeorgios, suç, yolsuzluk ve şiddet olaylarını örnek göstererek, Hristiyan değerlerin kamusal hayattaki etkisini yitirdiğini ve bunun ahlaki ve toplumsal bir gerilemeye işaret ettiğini ileri sürdü. Siyasi hayatta ise yeterliliği olmayan kişilerin kamusal görevlere getirilmesini eleştiren Başpiskopos, bunu “siyasal ilkelciliğe geri dönüş” olarak nitelendirdi.

Rum vatandaşların Kuzey Kıbrıs’a geçişlerini de eleştiren Yeorgios, bu ziyaretlerin artık kutsal ve tarihî mekânlara hac amacıyla değil, eğlence ve ekonomik faaliyetler için yapıldığını savundu. Bu durumu “ulusal öz bilinç eksikliği ve boyun eğme eğilimi” olarak değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs’taki son gelişmelere de değinen Rum Başpiskoposu, Tufan Erhürman’ın seçilmesine yönelik olarak oluşan iyimser havaya karşı uyarıda bulundu. Yeorgios, hiçbir Kıbrıslı Türk liderin Ankara’nın stratejik çizgisinden sapamayacağını ve çözüm parametrelerini değiştiremeyeceğini iddia ederek, bu tür beklentilerin Rum tarafı üzerinde yeni taviz baskıları yaratabileceğini savundu.

Genelgesinin sonunda, Kıbrıs’ta binlerce yıldır varlığını sürdürdüğünü ifade ettiği Helenizmin devamı için güçlerin yeniden toparlanması çağrısında bulunan Yeorgios, ittifakların önemli olduğunu ancak giderek öngörülemez hale gelen uluslararası ortamda Kıbrıs’ın öncelikle kendi imkânlarına dayanması gerektiğini kaydetti.

Başpiskopos Yeorgios, mültecilere de seslenerek, 2026 yılında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların yoğunlaşması temennisinde bulundu.