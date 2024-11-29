Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Mutluyaka - Korkuteli Kavşakları arasında dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 14:20 sıralarında meydana geldi.

26 yaşındaki Esat Yıldız, kullanımındaki NK 379 plakalı Tır araç ile Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru soldan birinci şerit içerisinde seyrettiği esnada dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalışması sonucu o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan 44 yaşındaki Ayşegül Adaklı Yerdelen yönetimindeki LE 372 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan LE 372 plakalı salon araç, yol içerisinde takla atıp, soldan birinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyretmekte olan 33 yaşındaki Hüseyin Çayır yönetimindeki UN 678 plakalı kamyon aracın sağ yan kısmına çarparak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan LE 372 plakalı araç sürücüsü Ayşegül Adaklı Yerdelen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.