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• Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000)-Mustafa Akıncı

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Osman Güvenir’in üçüncü romanı yayınlandı

Gazetemiz köşe yazarlarından ve ülkemizin değerli romancılarından Osman Güvenir’in üçüncü romanı, ‘Güneşin Gittiği Yere Kadar’, Ankara’da basılarak, yayın hayatına girdi

Yeni romanı ile ilgili Osman Güvenir’le yaptığımız kısa söyleşide yazar, bu romanını yaklaşık yirmi yıl öncesinden başlayıp yayın zamanına kadar süren bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Kitabın arka kapak yazısında Edebiyat Profesörü Şevket Öznur, hem Osman Güvenir’i, hem de edebiyat dünyasına giren “GÜNEŞİN GİTTİĞİ YERE KADAR” adlı romanı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor:

“Kıbrıs Türk yazınının en önemli yazarlarından biri olan Osman Güvenir, son yıllarda arka arkaya yayınladığı romanlarıyla bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Yazınımızda roman en az üretimi olan alanlardan biridir. Yazar, ilk çıkardığı “ÜÇ PENCERE” adlı romanından itibaren güçlü roman kurgusu ve Türkçeyi ustalıkla kullanışıyla dikkat çeker. İkinci romanı “GİDİŞLE DÖNÜŞÜN ROMANI” adlı eseri de çok ses getirmişti. Roman örgüsü içinde, yerel kahramanlara yer vermesi, çevreyi iyi gözlemleyip betimlemesiyle Kıbrıs Türk insanını ve mücadele yıllarında yaşadıklarını modern roman aracılığıyla dünyaya tanıtmayı başarmıştır. Yayınlamış olduğu üç öykü kitabıyla da öykücülük alanındaki eserleri konuşulmaktadır.

Bu üçüncü romanında, 1956 yılından günümüze uzanan acılar ve heyecanlarla dolu bir hayatı bizlere anlatıyor. İngiliz dönemi Kıbrıs’ında, Rumların acımasızca yapmış oldukları terör eylemleri ve bu eylemler sonucunda Türklerle Rumların kavgasını bizlere bütün gerçekleriyle, roman kahramanı Eminde Aziz’in gözünden dramatik unsurlarıyla veriyor. Aşk, kavga, şiddet ve göç ögeleriyle, Kıbrıs-Türkiye ve İngiltere hattı çok katmanlı bu serüven ve bu serüvenle yaşanan gerçekler, Osman Güvenir’in kalemiyle okurlara aktarılıyor. Yazarın evrensel değerlerle harmanladığı bu romanında, mutlaka kendinizden çok şeyler bulacağınızdan ve derin duygularla sürükleneceğinizden eminim.”

HAFTANIN KİTABI

Genleriniz Kaderiniz Değildir - N. Ebru Şinik





· ‘’Bir insanın her özelliğini, kişiliğinin her ayrıntısını unutsak dahi kokusunu ölene kadar unutamayız.’’

· "Hayattaki en büyük okul ilişkilerimizdir. Demek ki hepimiz birbirimizin öğretmeniyiz."

· ‘’Mutlu olmanın ilk şartı yaşam amacını bulmakta yatıyor. Bu dünyaya geliş amacını keşfedip, günlük meşguliyetlerini bu doğrultuda yönlendirebilen kişi sürdürülebilir bir mutluluk ve tatmin hissiyle birlikte yaşar.’’

· Ne zaman yersen, ne zaman uyursan, ne zaman egzersiz yaparsan O'sun.

· "Cildinize sürdüğünüz herhangi bir maddeyi yiyebilmelisiniz de. Eğer yiyemiyorsanız cildinize de sürmeyiniz." DR. SUHAS KSHIRSAGAR

· Daha iyi ve daha mutlu olmak genetik mirasımıza değil, tamamen kendi seçimlerimize bağlıdır

· Kadim zamanlardan beri sihirbazların söylediği Arami dilindeki "Abra Kadabra" ne demek biliyor musunuz? "Söylediğim gibi yaratacağım"

· Bedenin kendini hem fizyolojik hem de zihinsel seviyede yenilediği, toksinleri tahliye ettiği, hücresel yenilenmeyi gerçekleştirdiği saatler 22.30-04.00 aralığındadır. Bu saatlerde uyumaya önem verin

· Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Mevlânâ

· ‘’Mutluluk, öncelikle insanın kendini tanıması, bilmesi ve keşfetmesinden geçiyor.’’

HAFTANIN YAZARI : Ümit Yaşar Oğuzcan

Ümit Yaşar Oğuzcan (22 Ağustos 1926, Tarsus - 4 Kasım 1984, İstanbul), şiir serüveni Uyanış, Arayış, Çalkalanış, Kaynayış ve Duruluş olmak üzere beş döneme ayrılan, Cumhuriyet döneminde eser vermiş Türk şair, yayımcı ve bankacıdır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, Mersin'in Tarsus ilçesinde Güzide Hanım ve Lütfü Oğuzcan’ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hayatı boyunca birden fazla kez intihar girişiminde bulunmuş olan yazar İstanbul’da vefat etmiştir. Ümit Yaşar Oğuzcan, hayatı boyunca birçok eser kaleme almış üretken bir şairdir.

Ümit Yaşar Oğuzcan, memurluk hayatını bıraktıktan sonra yayıncılık yapmıştır. İstanbul'da Ümit Yaşar Yayınevi'ni kurmuştur. 1970 yılından sonra da İş Bankası Kültür Yayınları'nda müşavirlik yapmıştır. 1945-1948 yıllarında Eskişehir ve Adana'da çıkarılan "Türke Doğru" isimli dergide yöneticilik ve yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Turgutlu ve Niğde'de 3 yıl yaşayan yazar bu dönemde gazetecilikle uğraşmıştır. Yergi-Dergi isimli mizah ve hiciv dergisini ise sadece 3 sayı çıkarabilmiştir. Kendi adını taşıyan bir sanat galerisi de açmıştır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, şiirlerinde aşk, melankoli, cinsellik, kadın, intihar, ölüm ve mutluluk gibi bireysel temaları işlemiş bir yazardır. Döneminin en popüler yazarlarındandır. Bu ünü kazanmasında hem kullanmış olduğu dil hem de şiirlerinin bestelenmiş olmasının payı büyüktür.