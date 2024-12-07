Gazimağusa'daki sosyal konutlarda yaşayan bir vatandaş, apartmanlarının tehlike arz eden bir durumda olduğunu ve defalarca başvurdukları devlet yetkililerinden hiçbir çözüm alamadıklarını açıkladı.

Apartmanlarında büyük yapısal sorunlar yaşadıklarını belirten vatandaş, kolonların kırılma noktasına geldiğini ve bazı bölümlerde su sızıntıları meydana geldiğini ifade etti.

"Akdeniz'den deprem sinyali var, bizler bu tehlikenin ortasında yaşıyoruz. Elimizden geldiğince apartmanlarımızın bakımını yapıyoruz, ancak bu yeterli olmuyor," diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Ayrıca, evlerinin iç kısmında çatlaklar oluştuğunu ve son yaşanan sallantıda tavanının çöktüğünü belirtti. Vatandaş, devletin bu duruma acilen el atması gerektiğini vurguladı, çünkü sosyal konutların sorumluluğunun devlet tarafından alınması gerektiğini söyledi. "Defalarca uğraştık, ama kimseyle muhatap olamıyoruz. Bu ciddi bir tehlike, hükümetin hemen müdahale etmesi lazım," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.