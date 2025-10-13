Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu.

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi:

"Selçuk hocayla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş.' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum."

Görevden ayrılan Selçuk Şahin'in iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurgulayan Kulaksız, "Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik. Arda hocayla anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan hocayı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.