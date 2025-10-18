Endonezya'da 1 Ekim'de Doğu Cava eyaletinin Pacitan bölgesinde düzenlenen görkemli düğünde Tarman isimli 74 yaşındaki damat, 24 yaşındaki Shela Arika ile evlendiğini kamuoyuna duyurdu. Düğünde damat Tarman, geline 3 milyar Endonezya rupisi (yaklaşık 7.5 milyon TL) tutarında bir başlık parası verdiğini açıkladı.

Törenin videolarında, kalabalığın alkışları arasında damadın 3 milyar rupilik çeki takdim ettiği görüldü. Hatta ev sahiplerinin misafirlere düğün hediyesi olarak 100.000 rupi dağıttıkları belirtildi.

Ancak düğünün skandalları dağıtılan paralarla sınırlı kalmadı. Düğünün videolarını çeken ekibe göre başlangıçta başlık parasının 1 milyar rupi (yaklaşık 2.5 milyon TL) olarak bildirildiği, ancak etkinlik sırasında bunun aniden 3 milyar rupiye (yaklaşık 7.5 milyar TL) "yükseltildiği" ifade edildi.

Ancak düğün sonrası organizasyonu yürüten fotoğraf ve video ekibi, çiftin kendilerine ödeme yapmadan ortadan kaybolduğunu ve iletişimi kestiğini bildirdi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Tarman sadece fotoğrafçıya ödeme yapmamakla kalmadı, aynı zamanda gelinin ailesine ait bir motosikletle düğün yerinden kaçtı.

Bu söylentilerle birlikte 3 milyar rupilik (yaklaşık 7.5 milyon TL) çekin sahte olabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi.

Düğün fotoğrafçısının şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Sosyal medyada ise olay kısa sürede gündem oldu; binlerce kullanıcı "para mı aşk mı?" tartışmasına katıldı.