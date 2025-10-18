Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, dün HALKIN SESİ Gazetesini ziyaret etti, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede Erhürman, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu ve ilk 100 gün planlarını anlattı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının eksikliğinin egemenlik yetkilerinin kısıtlanması olduğunu belirterek, “Biz iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Hukuki statümüz bu. Ancak fiili durumda altı başlıkta – güvenlik, enerji, hidrokarbon, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve vatandaşlık – ortak egemenlik haklarımız elimizden alınmış durumda. Hristodulidis bu konularda tek başına karar veriyor,” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ü anarak geçmişle bugünü kıyaslayan Erhürman, “1960’ta Dr. Küçük Cumhurbaşkanı Muaviniydi. Güvenlik söz konusu olduğunda, Rum tarafı İsrail’e üs kullandırmak istese bile Küçük’ün vetosuyla o iş biterdi. Şimdi ise Hristodulidis güvenliği tehdit eden adımları tek başına atabiliyor. Ne bizim irademize, ne de garantör ülke Türkiye’ye danışıyor” ifadelerini kullandı.

AB vatandaşlığı konusunda kararlı olduklarını belirten Erhürman, “Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB vatandaşlık hakkını söke söke alacağım. Bu en net iddiamdır” dedi.

Öte yandan Erhürman, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulunu da ziyaret etti.

“Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kapısı, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, halkın tüm kesimlerine, herkese açık olacak” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının, bir kişinin ve çevresindeki dar bir grubun makamı, sarayı, köşkü olmadığını vurguladı. Zaman zaman “Neden Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz?” diye sorulduğunu söyleyen Erhürman, “Cevabım çok net: Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte bir şey başarmak içindir. Amacım sadece Cumhurbaşkanı olmak değil. Beş yıldır bu ülkede unutturulanı yeniden hayata geçirmek; o makamda gerçekten Cumhurbaşkanlığı yapmaktır” diye konuştu. 24 saat ışıkları sönmeyen bir Cumhurbaşkanlığı’na ihtiyaç duyulduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş insanlarının farklı odalarda, farklı masalarda, komitelerde, komisyonlarda bir araya geldiği ve mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm ürettiği bir halk evi” dedi. Bu ülkenin, bu halkın gailesini çeken herkesin, siyasi partisine, görüşüne, kendisinin veya ana babasının doğum yerine, inancına bakılmaksızın, bu ülke için, bu halk için çalıştığı, sivil toplum kuruluşundan yerel yönetimine, akademiden emek ve iş dünyasına kadar herkesin birlikte çalıştığı bir Cumhurbaşkanlığı olacağını dile getiren Erhürman, “Orada birlikte konuşacak, birlikte karar vereceğiz” dedi.

Öte yandan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren Kültür ve Sanat Derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi. HAS-DER’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Erhürman’a büyük ilgi gösterildi.