Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün C.A.’nın (E-30) evinde yaptığı aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 sarma sigara buldu. Söz konusu kişi tutuklandı.

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Öte yandan, narkotik ekipleri dün İskele’de M.P.H.’nin (K-47) evindeki aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle, yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Söz konusu kişi de tutuklandı.