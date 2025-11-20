Haspolat’ta önceki gün Pazartesi günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şahıslarla ilgili yürütülen soruşturmada, Girne’deki ikametgâhlarda da uyuşturucu maddeler bulundu.

17 Kasım 2025 tarihinde Haspolat’ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda tutuklanan şahısların, Girne’deki ikametgâh ve çevresinde de polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 760 gram hintkeneviri ve 30 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Operasyonda, Haspolat’ta gözaltına alınan 23 yaşındaki isminin baş harfleri İ.N., 20 yaşındaki isminin baş harfleri Y.E. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.’nın tasarrufunda daha önce yaklaşık 10 gram kokain türü, 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu hassas terazi ve metal öğütücü de bulunmuştu.