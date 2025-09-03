Diğer Aday Ülkelere Verilen Destekler
AB'nin genişleme için potansiyel aday olarak belirlediği 10 ülke arasında, Sırbistan Güney Kıbrıslılar arasında açık ara en popüler ülke oldu. Güney Kıbrıslıların %72'si Sırbistan'ın birliğe katılmasını desteklerken, sadece %19'u karşı çıktı. AB genelinde ise bu oran %47 destek, %43 karşıt olarak kaydedildi.
Gürcistan, Güney Kıbrıslılar arasında en çok destek alan ikinci aday ülke oldu. Güney Kıbrıslıların %58'i Gürcistan'ın AB'ye üyeliğini desteklerken, bu oran AB genelinde %46 oldu. Moldova'nın üyeliği ise Güney Kıbrıslıların %55'i ve AB genelindeki insanların %48'i tarafından destekleniyor. Nüfusunun yaklaşık üçte biri olan 850.000 Moldova vatandaşı, Romanya vatandaşlığı alarak zaten AB vatandaşı olmuş durumda.
Karadağ'ın birliğe katılması hem Güney Kıbrıs'ta hem de AB genelinde tam olarak %51 destek bulurken, eski Yugoslav devletlerinden Bosna-Hersek'in üyeliği Güney Kıbrıslıların %50'si ve AB genelinin %48'i tarafından destekleniyor.
Güney Kıbrıslılar, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın üyeliğine AB ortalamasına göre daha az destek veriyor. Kuzey Makedonya'nın üyeliği Güney Kıbrıslıların %44'ü, AB genelinin ise %48'i tarafından destekleniyor. Güney Kıbrıs hükümetinin tanımadığı Kosova'nın üyeliğine ise Güney Kıbrıslıların %40'ı, AB genelinin ise %43'ü destek veriyor. Güney Kıbrıslılar ayrıca Arnavutluk'un üyeliğine de AB ortalamasından daha az destek veriyor (%34'e karşı %45).
Siyasi Tartışmalar
Geçtiğimiz hafta sonu Kopenhag'da düzenlenen parlamentolar arası bir zirvede, eski maliye bakanı ve mevcut Disy milletvekili Harris Georgiades, "Türkiye'nin katılım süreciyle demokratik bir ülkeye dönüşmeye zorlanacağını" söyleyerek Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdi.
Aynı konferansta Türkiye'den iktidar partisi AK Parti üyesi Hulusi Akar ve Avrupa Parlamentosu'ndan Elam üyesi Geadis Geadi arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Akar, Güney Kıbrıs sorununun bir "işgal meselesi" olduğu yönündeki söylemleri reddetti. Akar, "1974'teki meşru müdahale, Kıbrıslı Türkleri etnik olarak temizlemeye çalışan terörist Rumları durdurmak için yapıldı. Barış operasyonundan bu yana hiçbir olay yaşanmadı. Kalıcı çözüm, 2004'te Annan planını reddeden Kıbrıslı Rumlar tarafından engellendi" dedi.
Bu sözlere sinirlenen Geadi, "hiçbir ülkenin başka bir egemen devleti işgal etme hakkı olmadığını" söyleyerek tepki gösterdi ve "Türkiye gibi sabıkası olan bir ülkenin Avrupa'da, ne üye ne de ortak olarak yeri yoktur" ifadelerini kullandı.