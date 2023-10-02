Zahra Sokak’ta "Oktober Fest" coşkusu

Lefkoşa surları içerisindeki Zahra Sokak’ta düzenlenen müzik festivali, gençleri coşturdu

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ve organizasyonu ile Efes Pilsen ana sponsorluğunda Oktober Fest, önceki gece Başkent’in gözde noktalarından olan Zahra Sokak'ta gerçekleştirildi.Binlerce insanı bir araya getiren, lezzetin, müziğin ve eğlencenin bir arada yaşandığı festivalde, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Grubu’nın performansı ile başlayan konserler dizisinde daha sonra REVA sahne aldı. Serdar Tuksal’ın müzikleri ile eğlencenin dozu artarken, DJ Soydan Korkmaz da kaliteli parça seçimleri ile festival alanını dolduranları coşturmasını bildi.Gecenin finalinde ülkemizin başarılı ses sanatçısı Nafiz Dölek sahne aldı. Performansı ve şarkıları ile Oktober Fest’i doyumsuz kılmayı başaran Dölek, birçok popüler parçayı hayranları ile birlikte seslendirdi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı da festivale katılarak yurttaşlarla eğlenceli bir gece geçirmenin keyfini yaşadı.