Yıltan Taşçı Akademi Lefkoşa Fotoğraf Günleri başlıyor

Yıltan Taşçı Akademi 2. Lefkoşa Fotoğraf Günleri etkinlikleri 3 Ekim’de başlıyor.



Lefkoşa Fotoğraf Günleri çerçevesinde Lefkoşa’nın farklı noktalarında atölye çalışmaları, sergiler, söyleşiler ve fotoğraf gösterimleri yer alacak, 27 ekime kadar etkinlikler yer alacak.



Program şöyle:



3 Ekim 2023 Salı



Yıltan Taşçı’nın açılış konuşması ve sunumu ile “ YTA II. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”nin başlaması

18.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yıltan Taşçı Akademi’nin işbirliğinde düzenlenen “ II. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni, LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ve sergi açılışı

18.45 / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu



4 Ekim 2023 Çarşamba



Sunum – Söyleşi

Cengiz Karlıova – “ Gel” / “ Hıdırellez”

17. 00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi



5 Ekim 2023 Perşembe



Atölye Çalışması

Cengiz Karlıova - “Fotoğrafa Grafik Bakışlar”

14. 00 – 18.00 / Lefkoşa



6 Ekim 2023 Cuma



Sunum – Söyleşi

Yıltan Taşçı – “ 40 Usta / Söz / Fotoğraf”

17. 00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi





10 EKİM 2023 SALI

Sunum – Söyleşi

Aramis Kalay – “ Işık,Gölge Vesaire… ”

17.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi





11 Ekim 2023 Çarşamba



Atölye Çalışması

Aramis Kalay - “Işık, Gölge Vesaire”

14. 00 – 18.00 / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa dış mekân





13 Ekim 2023 Cuma



Fotoğraf gösterimi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Girne Fotoğraf Derneği ve Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği üyelerinin fotoğrafları

17.00 – 18.00 / Merkez Lefkoşa Amfisi





16 Ekim 2023 Pazartesi



Sergi Açılışları

Başar Taşlı - “Yalıçapkını”

Lisani Otağ’ - “ Klasikten Önce, Dijitalden Sonra”

18.00 / Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Lefkoşa





18 Ekim 2023 Çarşamba



Sunum Söyleşi

Bedia Kale – “Devlet Fotoğraf Yarışmaları’nın Kronolojisi”

16.00 – 16.45 / Merkez Lefkoşa Amfisi



Sunum – Söyleşi

Orhan Cem Çetin – “ Makro Estetiği ”

17.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi



Sergi Açılışı

Yıltan Taşçı Akademi 12. / 13. dönem temel fotoğrafçılık ve 8. dönem kompozisyon kursiyerlerinin “ Objektifimizden” sergisi…

18.45 / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu



19 EKİM 2023 PERŞEMBE



Atölye Çalışması

Orhan Cem Çetin - “ Makro çekimlerde aydınlatma ve netlik artırma”

14. 00 – 18.00 / Lefkoşa



20 Ekim 2023 Cuma



Konferans

Nazım Kaşot – Doğa Fotoğrafçılığında Etik

17.00 – 18.00 / Merkez Lefkoşa Amfisi

Sunum Söyleşi

Hasan Bağlar – Kıbrıs’ın Kelebekleri

18.15 – 19.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi



21 Ekim 2023 Cumartesi



Sergi Açılışı

Yıltan Taşçı - “Koleksiyonumdaki Resimler – Fotoğraflar”

15.00 / Rüstem Kitabevi Sergi Salonu



23 Ekim 2023 Pazartesi



Sergi Açılışları

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri - “ Antakya’da Yaşam” ve “ Dansa Dair” sergileri…

16. 00 / İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi



25 Ekim 2023 Çarşamba



Sunum – Söyleşi

Hulki Muradi – “ Fotoğraflar ve Hayat ”

17.00 – 18.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi



Sunum – Söyleşi

Mustafa Evirgen – “Ödüllü Fotoğraflarımdan Seçmeler”

18.30 – 19.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi



26 Ekim 2023 Perşembe



Atölye Çalışması

Hulki Muradi - “ Dans ve portre ”

14. 00 – 18.00 / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa Arabahmet



27 Ekim 2023 Cuma



Sunum – Söyleşi

Patrizia Muradi – “ Renkler – Fotoğraf ve Psikoloji”

17.00 – 18.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi

