banner583
banner753
Trodos'a yılın ilk karı düştü
Trodos'a yılın ilk karı düştü
8 0
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
49 0
 
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
14 0
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
28 0
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
48 0
74 0
15 0
banner661
banner726

Yıldırım'da Toprak Ana Günü (Terra Madre) etkinliği düzenleniyor

banner476

11 Aralık Cumartesi günü Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis iş birliğiyle Yıldırım köyündeki Çocuk ve Aile Parkı’nda Toprak Ana Günü etkinliği düzenlenecek

banner714
Yıldırım'da Toprak Ana Günü (Terra Madre) etkinliği düzenleniyor
banner721

 Sakin şehir (Cittaslow) Yeniboğaziçi Belediyesi, 10 Aralık Toprak Ana Günü (Terra Madre) dolayısıyla etkinlik düzenliyor.

Belediye açıklamasına göre, 11 Aralık Cumartesi günü Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis iş birliğiyle Yıldırım köyündeki Çocuk ve Aile Parkı’nda Toprak Ana Günü etkinliği düzenlenecek.

Saat 10.00’da başlayacak etkinlikte yerel ürün ikramı ve satışı yapılacak.

Toprak Ana Günü’nün 2009 yılından bu yana kutlandığı ifade edilen açıklamada, günün yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve kutlanması bakımından önemli olduğu vurgulandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.