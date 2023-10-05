YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Kıbrıs Türk Edebiyatı paneli düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, yarın Kıbrıs Türk Edebiyatı paneli düzenleyecek.

Açılış konuşmasını Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur’un yapacağı panel, yarın saat 14.30’da YDÜ Büyük Kütüphane’de yer alacak.

YDÜ Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yöneteceği panelde, Krakow Jagiellonski Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Grazyna Zajac, “Polonya’dan Kıbrıs’a Kıbrıs Türk Edebiyatına Bakış” isimli sunum yapacak. Ardından, şair – araştırmacı - yazar Bülent Fevzioğlu, “Kıbrıs Türk Edebiyatından Bir Hüzün Öyküsü şair Pembe Marmara ve şair Ümit Yaşar Oğuzca’nın nişanlanmasıyla ilgili” çalışmasını dinleyicilerle paylaşacak. Program, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin okuyacağı Kıbrıs Türk edebiyatından şiirlerle son bulacak.

