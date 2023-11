YDÜ 3. Sinema Sempozyumu Film Festivali finalistleri belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 3’üncü Sinema Sempozyumu Film Festivali’nin finalistleri belirlendi.

YDÜ, İletişim Fakültesi, Bölüm Başkanı, Festival Direktörü Prof. Dr. Fevzi Kasap tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. Sinema Sempozyumu Film Festivali’ne “FilmFreeway” sayfası üzerinden yapılan toplam 217 başvurudan, şartnameye uyan 166 film yarışmaya kabul edilerek ön jüriye teslim edildi.

Türkiye'den Ön Jüri Başkanı Sinema Yazarı Hayri Çölaşan, Ön Jüri Üyeleri Akademisyen Azime Cantaş, Yönetmen Fehmi Öztürk, Akademisyen Göral Erinç Yılmaz, Akademisyen Mert Yusuf Özlük, Akademisyen Özgür İpek, Akademisyen Serkan Fundalar, Yapımcı Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu, Akademisyen Zeyde Yalıner Örek, pazartesi günü toplanarak animasyon, belgesel, deneysel, kurmaca ve öğrenci kısa film yarışmasına katılan toplam 16 filmi finalist olarak belirledi.

Açıklamaya göre finalist olarak belirlenen filmler şöyle:

“Animasyon Film Yarışması:

Cepgöz (Pocketeye) / 2023 / Canlandırma / Batıkan Köse, Doğukan Köse / 00:02:34

İnsan! Dur Bir Dakika (Human! Stop One Minute) / 2019 / Canlandırma / Eren Bektaş / 00:03:31

Özür (Apology) / 2022 / Canlandırma / Murat Can Yağbasan / 00:10:26

Belgesel Film Yarışması:

Cosplay /2022 /Belgesel /Berktuğ Himmetoğlu /00:09:00

Dilek Kutusu (Wish Box) /2023 /Belgesel /Feyzi Baran, Büşra Baran / 00:05:00

Lale Sineması /2022 /Belgesel /Meral Özdemir /00:10:00

Deneysel Film Yarışması:

Don't Try Again Leyla /2022 /Deneysel /Hilal Sönmez /00:06:39

Larva /2021 /Deneysel /Volkan Güney Eker /00:09:55

Tempus /2023 /Deneysel /Hüseyin Demirkan /00:14:39

Kurmaca Film Yarışması:

Gaz (The Gas)/2021 /Kurmaca /Utku Çırak /00:14:00

Karıncanın Ayak İzleri (Footprints of Ants) / 2022 / Kurmaca / Ümit Güç / 00:14:59

Oyunbozan (Game, Interrupted) /2023 /Kurmaca /İlayda İşeri /00:14:59

Öğrenci Kısa Film Yarışması:

Simbiyoz (Symbiosis) /2023 /Canlandırma /Mehmed Akif Yıldız /00:05:45

Meryem (Mary) /2023 /Belgesel /Serhan Doğan /00:14:46

Ben Sen O Biz Siz Onlar (I You He/She We You They)/2023 /Deneysel /Sevin Yaman /00:04:18

İntihar Bekçisi (Suicide Watchman) /2022 /Kurmaca /Selin Aktaş /00:11:40”

Açıklamada, finalist filmlerin, Jüri Başkanı Derviş Zaim (Yazar-Yönetmen), Jüri Üyeleri Zühal Çetin Özkan (Akademisyen), Tamer Levent (Tiyatro-Sinema Oyuncusu), Şenay Gürler (Tiyatro-Sinema Oyuncusu), Canol Balkaya (Yazar-Yapımcı), Hayri Çölaşan (Sinema Yazarı), Fevzi Kasap (Akademisyen) tarafından değerlendirileceği bilgisi de paylaşıldı.