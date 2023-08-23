“Verona Ödüllü” Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler belli oldu!

Serbest Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti BESİME TALU









Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere Orhan Shevket & Son LTD ile GİFDER, FODOS, FODER, KİFSAD ve Diyafram Derneği’nin ortaklaşa düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.Pasqua marka şaraplar ile fotoğraf çekilmesi amaçlana “Verona Ödüllü” fotoğraf yarışması sonuçları, Lefkoşa Brasserie Chaglayan’da gerçekleştirilen bir kokteyl ile açıklandı.Gecede hazır bulunan dernek başkanları ile Orhan Shevket and Son LTD Direktörlerinden Orhan Şevket konuşma gerçekleştirdiler. Fotoğrafçılık Sanatına ve sanatla ilgili her alana destek verilmesinin de önemine değinilen gece, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.