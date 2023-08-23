banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
13 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
12 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
14 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
14 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
18 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

“Verona Ödüllü” Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler belli oldu!

banner476

banner825
“Verona Ödüllü” Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler belli oldu!
banner971
Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere Orhan Shevket & Son LTD ile GİFDER, FODOS, FODER, KİFSAD ve Diyafram Derneği’nin ortaklaşa düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.
Pasqua marka şaraplar ile fotoğraf çekilmesi amaçlana “Verona Ödüllü” fotoğraf yarışması sonuçları, Lefkoşa Brasserie Chaglayan’da gerçekleştirilen bir kokteyl ile açıklandı.
Gecede hazır bulunan dernek başkanları ile Orhan Shevket and Son LTD Direktörlerinden Orhan Şevket konuşma gerçekleştirdiler. Fotoğrafçılık Sanatına ve sanatla ilgili her alana destek verilmesinin de önemine değinilen gece, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
YARIŞMANIN KAZANANLARI:
Serbest Dal Birincilik Ödülü25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati’ni kazanan FIRAT TÜZÜNKAN
  
 
  
Serbest Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti ödülünü kazanan HÜLYA POYRAZ ÇELIK
 
 
 
 
Serbest Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti BESİME TALU
 
 
 
 
Creative Dal Birincilik Ödülü: 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati ERHAN TOPUKÇU
 
 
 
 
 
Creative Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti ERHAN TOPUKÇU
 
 
 
 
 
 
Creative Dal Üçüncülük ÖdülüPasqua hediye sepeti VEYSİ CANATEŞ
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.