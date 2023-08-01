“Verona Ödüllü” fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Orhan Shevket & Son LTD. tarafından “Verona Ödüllü” fotoğraf yarışması gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili olarak Orhan Shevket & Son LTD.’den verilen bilgilere göre yarışmaya katılabilmek için Orhan Shevket & Son LTD’e ait “Pasqua” şaraplarla fotoğraf çekilmesi gerekiyor.
Her iki kategoriden en fazla üçer fotoğraf gönderim hakkı olduğu belirtilen yarışmada, pasqua şarapları ile çekilen fotoğrafların orjinal hallerinin [email protected] adresine gönderilmesi gerektiğini ve çekilen fotoğrafların Instagram uygulamasından da yüklenilmesi gerektiği de belirtildi.
Yüklenen fotoğrafların @orhanshevketandsonltd Instagram hesabını takip ederek, yarışmacıların yükledikleri fotoğraflarda @orhanshevketandsonltd Instagram hesabından bahsetmesi ve #pasquanorthcyprus konu etiketinin kullanılması gerektiği kaydedildi.
Birincilik ödülünün 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati olarak belirlendiği yarışma için fotoğrafların en geç 17 Ağustos 2023 tarihinde gönderilmesi bekleniyor.
Yarışmaya katılma koşulu ve şartname konusunda https://ooo.oshevket.com/pasqua-fotograf-yarismasi adresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.
Yarışmaya katılma koşulu ve şartname konusunda https://ooo.oshevket.com/pasqua-fotograf-yarismasi adresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Pasqua şaraplarımız ile fotoğraf çek.
Fotoğrafların orijinallerini [email protected] mail adresine gönder
@orhanshevketandsonltd Instagram hesabını takip et
Fotoğrafında @orhanshevketandsonltd Instagram hesabından bahset
#pasquanorthcyprus etiketini kullan.
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ:
Serbest Dal Birincilik Ödülü: 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati
Serbest Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti
Serbest Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti
Creative Dal Birincilik Ödülü: 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati
Creative Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti
Creative Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti
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