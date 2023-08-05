“Üzüm Festivali, ülke kültürüne ve turizme büyük katkı sağlıyor”

Üzüm Festivali’nin ülke kültürüne ve turizme büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere iş imkanı sağlamak için bölgenin canlı kalması gerektiğine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Üzüm Festivali’nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, pandemi döneminde yapılamayan festivallerin tekrar düzenlenmeye başlamasıyla festivallerin gerçekleştirildiği bölgelerde canlılık yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Üzüm Festivali’nin Mehmetçik’te 61 yıl önce panayır olarak başladığını, yıllar içinde uluslararası festival düzeyine geldiğini ifade etti.

Üzüm Festivali’nin ülke kültürüne ve turizme büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere iş imkanı sağlamak için bölgenin canlı kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tarım ve turizm potansiyeline sahip bölgede çevreyi ve doğayı koruyup kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltıldığı Belediyeler Reformu’na da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgelerin sürdürülebilir planlı ve programlı bir şekilde gelişmesi için reformun önemli olduğunu dile getirdi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, üzüm ve yan ürünleriyle festivalde yer alan bölge üreticilerine de teşekkürlerini sundu.