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TUFAD, 14. Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılıyor

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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Balçova Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılıyor.

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TUFAD, 14. Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılıyor
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Balçova Belediyesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Balçova Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılıyor.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre festival, 24-31 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Eğitmen ve oyunculardan oluşan 25 kişilik ekip, yarın festivale katılmak üzere adadan ayrılacak.
Hafta boyunca yer alacak gösterilerin ardından 30 Ağustos Gala Gecesi’nde yapılacak yarışmada, koreografi, en iyi müzik, en iyi otantik kadın ve erkek kostümü ile en iyi festival grubu kategorileri yer alacak.
Uluslararası etkinliğe, “Fransa, Almanya, Meksika, Romanya, Sırbistan, Montenegro, Portekiz, Hırvatistan, Porto Rico, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs” katılacak.
TUFAD, katkıları nedeniyle Vakıflar İdaresi, Nicosia Motors, Sun Döviz, Atakom, Mehmet Baltacı, Asım Dedezade, Orhun Ergün, Aynur Samanoğlu, Ser-Cem Ltd., Korman Construction ve  Kaan Motors’a teşekkür etti.
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