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Töre, “Cumhuriyetin 40.Yılında 40 Girişimci Kadın” fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu himayelerinde düzenlediği “Cumhuriyetin 40.yılında 40 Girişimci Kadın” fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine katıldı.

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Töre, “Cumhuriyetin 40.Yılında 40 Girişimci Kadın” fotoğraf sergisinin açılış etkinliğine katıldı
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Bellapais’te düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Töre, Kıbrıs Türk kadınının Atatürk’ün çizdiği yoldan ilham alarak her zaman büyük işler başardığını söyledi. 
Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı zor süreçlerde verilen mücadelede kadının her zaman büyük rolü olduğuna değinen Töre, şehit olan, eşini şehit veren çocuklarını babasız yetiştirmek zorunda kalan kadınlara çok şey borçlu olunduğunu belirtti. 
Sergiyi çok anlamlı bulduklarını ifade eden Töre, adı geçen 40 kadının topluma öncülük ettiğini, ancak bunun da ötesinde yüzlerce kadının verdiği mücadele ile Cumhuriyetin taçlandığını vurguladı. 
Töre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Büyükelçinin  eşi Birgül Feyzioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı. 
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