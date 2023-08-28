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Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı

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Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı.

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Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı
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Sol Gençlik, Anonim Gençlik’in ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı.


Sol Gençlik adına Lema Gözay tarafından yapılan açıklamada Sol Gençlik’in, siyaset tarihi değerlendirildiğinde kısa bir süre önce kurulmasına rağmen Anonim Gençlik ile önemli ve anlamlı eylem ve toplantılara birlikte imza attığını vurguladı.


“Gençlik ve sürdürülebilir bir ekososyalist düzen için ortak çaba sarfettiğimize inanmaktayız.” diyen Gözay, ayrılıkçı burjuvazi elitlerin karşılarında ilerici gençleri bulacağını ve başarılı olamayacağını kaydetti.


Anonim Gençlik’in ikinci yıl dönümünün kutlandığı etkinliğe Sol Gençlik adına Dize Irkad, Lema Gözay ve Melihat Haksız'ın katılarak dayanışma ve selamlama konuşması yaptıkları da belirtildi. 
 
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