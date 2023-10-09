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Sibel Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips Expat Community tarafından kanser hastaları için elektrikli karyola ve yatak satın almak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

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Sibel Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği etkinliğine katıldı
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Raziye Kocaismail’in başkanlığında kanser hastalarına büyük yardım ve destek ortaya koymakta olduğunu dile getirerek, kanserin yaygın bir hastalık olduğunu ve kanser hastaları için düzenlenen bu yardım kampanyasında yer almanın görevleri olduğunu kaydetti.  
Alsancak Milli Park’ta gerçekleşen yardım etkinliğinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı konuşmada, Sibel Tatar’ın uzun yıllardır olduğu gibi bugün de Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yanında durduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. 
Bellapais Inner Wheel Başkanı Berin Avunduk ise, yardım etkinliğine Sibel Tatar’ın kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün 10 bin TL tutarında yardımda bulunduğunu duyurdu.
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