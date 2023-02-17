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Serdarlılı kadınlardan örnek dayanışma

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Gi-Ka Koop Serdarlı kadın üyelerinden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yararına lokma satışı

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Serdarlılı kadınlardan örnek dayanışma
Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Serdarlı kadın üyeleri, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP) yararına lokma satışı yapıyor.
Yapılan açıklamada, Gi-Ka Koop Serdarlı üyesi kadınların, bugün lokma yapıp satarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) destek olduğu belirtildi.
Serdarlılı üye kadınların, kendi merkezlerinde ürettikleri lokmaları satarak elde edecekleri gelirin tamamını Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na bağışlayacaklarını açıkladıkları da kaydedildi.
 
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