Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi

Haluk Levent, "Şampiyon Melekler" için Girne Amfitiyatro’da beş bin kişiye muhteşem bir konser verdi. Konserin geliriyle 105 çocuk bir yıllık eğitim bursu alacak

Ünlü Anadolu Rock sanatçısı Haluk Levent, önceki akşam “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Amfitiyatro’da konser verdi.Şirin ve Grup SOS'in de Haluk Levent öncesinde sahne aldığı konsere 5 bin kişinin üzerinde müziksever katıldı.Konserde Haluk Levent, sadece kendi şarkıları yanında, “Dillirga”, “Köprüden Geçemedim” gibi klasikleşmiş Kıbrıs eserlerini seslendirdi.Konserde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni sahneye çağıran Haluk Levent, “Bu konserde harcadığınız paralar 105 çocuğumuz için 1 yıllık eğitim bursu oldu” diyerek, mikrofonu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’ya verdi.Öte yandan konserle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şöyle dedi:“Konserimiz Girne gibi çok kalabalıktı.Bazı vatandaşlarımızın aşırı kalabalık yüzünden mutsuz olduğunu biliyorum ama bizim en çok da dip dibe, omuz omuza, nefes nefese olmaya ihtiyacımız var bugünlerde bence.Yoğun kalabalık sebebi ile aşağıya inip vermem gereken plaketleri veremedim, protokol arasında yer alamadım bunun yerine arkadaşlarımla, vatandaşlarımla kucak kucağa hem Haluk Levent’i dinleyip hem de şarkılarına eşlik etmekten büyük keyif aldım. Çok güzeldi. Hep dediğim gibi Biz hep birlikte GİRNEYDİK”