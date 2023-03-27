İlkokuldan liseye KKTC’de eğitim veren 10 okuldan 500 öğrenci, Yakın Doğu Müzelerini ziyaret ederek sanatla dolu bir hafta geçirdi. Nisan ayında da devam edecek etkinlikte müzeleri ziyaret eden öğrenci sayısı 1,000’e ulaşacak

Mağaralara çizilen hayvan figürlerinden bugüne hayatın bir parçası olan sanat, insanların ve toplumların gelişiminde her zaman büyük bir rol oynadı. Sanatla iç içe büyüyen çocuklar ise mutlu, ruhsal olarak güçlü, hayal gücü zengin ve soyut düşünme yetileri gelişmiş bireylere dönüşüyor. Bu felsefeyle sanatı, Kuzey Kıbrıs’ın günlük yaşamının önemli bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, kapılarını, KKTC’de eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerin öğrencilerine açarak çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.Şubat ve Mart ayında gerçekleştirilen kültür turlarında; Değirmenlik İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Ortaokulu, Meral Vedat Ertüngü Ortaokulu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Esin Leman Lisesi’nden yaklaşık 500 öğrenci Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi ziyaret etti.Nisan ayında da devam edecek olan etkinlikte, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Bekirpaşa Lisesi’nden 500 öğrenci daha Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret edecek. Böylece KKTC’deki okullarda eğitim gören bin öğrenci sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışacak.50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların en fazla zaman geçirdiği müzelerden oldu.Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise öğrenciler, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı.Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.Dereboyu’nda yer alan GÜNSEL Sanat Müzesi’ni de gezen öğrenciler, bir yandan 14 Türk Topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu gezerken diğer yandan KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL’i de incelediler.Yüz binlerce kitabın yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi de gezen öğrenciler, Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri koleksiyonunu da ilgiyle inceleme fırsatı yakalamış oldular.Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı müzelerle kültür ve sanatı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Ülkemizin farklı okullarında eğitim gören çocuklarımızı müzelerimizde ağırlayarak onları sanatın büyüsüyle tanıştırmak bizim için çok büyük bir mutluluk ve deneyim oldu” ifadesini kullandı.Düzenledikleri kültür turuna katılan okulların idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür eden Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz heyecan ve mutluluk, müzelerimizde yer alan koleksiyonları zenginleştirirken bizlerin en büyük ilhamı olacak” ifadesini kullandı.KKTC vatandaşlarının Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ücretsiz olarak ziyaret edebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Oluşumu okullarında eğitim alan tüm öğrenciler ve Oluşum kurumlarında çalışanlar da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi’ni ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. Ayrıca KKTC’de eğitim gören öğrenciler ile KKTC’de turist olarak bulunan 18 yaş altındakiler de tüm müzeleri yüzde 50 indirimli gezebiliyor” ifadesini kullandı.