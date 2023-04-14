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Şampiyon Melekler anısına kültür yolu ve doğa yürüyüşü

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Şampiyon Melekler anısına kültür yolu ve doğa yürüyüşü
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Her pazar günü bir program dahilinde doğa yürüyüşleri düzenleyen Dağcılık Spor Derneği, 16 Nisan Pazar günü de Şampiyon Meleklerimizin anısına Salamis Antik Kentte kültür yolu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş için pazar sabahı Salamis Harabeleri giriş kapısında toplanılacak ve saat 08:00'de yürüyüşe başlanılacak. Zorluk derecesi 1 ve uzunluğu yaklaşık 8 km. olan parkurdaki yürüyüş yaklaşık olarak 2.5 saat sürecek. Yürüyüşten sonra saat 11:00'de Gazimağusa Kabristanlığına gidilerek Türkiye'deki depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerin kabirleri ziyaret edilecek ve karanfil bırakılacak.
Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek kültür yolu ve doğa yürüyüşüne isteyen herkes kayılabilecek.
 
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