ıbrıs Vakıflar İdaresi yarın Esentepe'de zeytin fidanı dikeceğini açıkladı. Fidan dikme töreni saat 11.00’de başlayacak. Fidan dikiminin ardından Muratağa-Sandallar ile Atlılar Şehitlikleri ve Kapalı Maraş ile Bilal Ağa Mescidi ziyaret edilecek.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakılması amacıyla hayata geçirilen 100 bin Zeytin Fidanı Dikim Projesi kapsamında düzenlenecek.

Etkinlik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Hava Yolları, ÇEKUD, KİM Vakfı ve Kıbrıs Vakfı iş birliği ve katkılarıyla yapılacak.