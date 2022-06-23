banner762
banner815
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
34 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
15 0
 
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
22 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
22 0
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
16 0
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
29 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
16 0
banner797
banner854

Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya

banner476

banner825
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya

Gazeteci Güven Arıklı ve eşi Melahat Arıklı, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir mutluluk yaşadı. Arıklı çifti, biricik oğulları Salih Kuzey için sünnet töreni düzenledi. Aile arasında yapılan törende Arıklı ailesini bu özel günde dostları yalnız bırakmadı, yaşanan mutluluğa ortak oldu.
Sünnet töreninde alışılagelmişin dışında şeker, pastiç ya da magnet gibi çeşitli hediyeler yerine davetlilere çam fidanları dağıtıldı. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınları sonucu binlerce ağaç yok olurken ve kimi vatandaşlar ağaçlandırma çalışmaları için kampanyalar başlatırken Güven ve Melahat Arıklı çifti ise ülkede baş gösteren orman yangınları sonrası ağaçlandırmanın önemine değinmek için farklı bir projeye imza attı.

Sünnet töreninde çam fidanları dağıtarak duyarlılık örneği sergileyen Arıklı çiftinin bu düşüncesi, davetliler tarafından da takdirle karşılandı. Toprağa ve doğaya sahip çıkılmasının önemine dikkat çeken Arıklı çifti, bu örnek davranışlarıyla “Doğamızı ağaçlarımızı koruyalım” mesajı verdi.

banner342
Etiketler; #@Güven Arıklı #@Melahat Arıklı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.