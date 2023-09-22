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Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…

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Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
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Polis Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve mücadele etmek amacıyla her yıl düzenlenen İtfaiye Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. İşte bu yılın İtfaiye Haftası etkinliklerinin detayları:

Etkinlikler:

  1. Kortej Yürüyüşü (25 Eylül 2023 Pazartesi):

    • Saat: 17:00 - 18:00
    • Yer: Lefkoşa, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) - Pronto Çemberi ile Citröen Trafik Işıkları Kavşağı arası
    • Bu cadde etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacaktır.

  2. TV ve Radyo Programları:

    • İtfaiye Müdürü, hafta boyunca TV ve radyo kanallarında konuşmacı olarak yer alacak.

  3. Bilgilendirici El Broşürleri:

    • Hafta boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirici el broşürleri dağıtılacaktır.

  4. İtfaiye Eğitimleri:

    • Hafta boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik itfaiye eğitimleri düzenlenecektir.

  5. İtfaiye Personeli Ziyaretleri:

    • Hafta boyunca hasta ve emekli ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecektir.

  6. Voleybol Turnuvası:

    • 26 ve 29 Eylül 2023 tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Polis Müdürlükleri ve İtfaiye Şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecektir.

  7. Kan Bağışı Kampanyası:

    • 28 Eylül 2023 Perşembe günü, Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesinde, kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.

  8. Şampiyon Meleklerin Kabirleri Ziyareti:

    • 29 Eylül 2023 Cuma günü, İtfaiye personeli tarafından Şampiyon Meleklerin kabirleri ziyaret edilecek ve gönüllülük esasına göre toplanacak para, maddi yardım maksadıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkililerine takdim edilecektir.
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