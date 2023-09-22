Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…

Polis Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı toplumda farkındalık oluşturmak ve mücadele etmek amacıyla her yıl düzenlenen İtfaiye Haftası etkinliklerini gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. İşte bu yılın İtfaiye Haftası etkinliklerinin detayları:

Etkinlikler: