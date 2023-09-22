Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…

Etkinlikler:
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Kortej Yürüyüşü (25 Eylül 2023 Pazartesi):
- Saat: 17:00 - 18:00
- Yer: Lefkoşa, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) - Pronto Çemberi ile Citröen Trafik Işıkları Kavşağı arası
- Bu cadde etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacaktır.
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TV ve Radyo Programları:
- İtfaiye Müdürü, hafta boyunca TV ve radyo kanallarında konuşmacı olarak yer alacak.
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Bilgilendirici El Broşürleri:
- Hafta boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirici el broşürleri dağıtılacaktır.
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İtfaiye Eğitimleri:
- Hafta boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik itfaiye eğitimleri düzenlenecektir.
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İtfaiye Personeli Ziyaretleri:
- Hafta boyunca hasta ve emekli ayrılan itfaiye personellerine yönelik ziyaretler gerçekleştirilecektir.
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Voleybol Turnuvası:
- 26 ve 29 Eylül 2023 tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Polis Müdürlükleri ve İtfaiye Şubeleri arasında voleybol turnuvası düzenlenecektir.
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Kan Bağışı Kampanyası:
- 28 Eylül 2023 Perşembe günü, Sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesinde, kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.
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Şampiyon Meleklerin Kabirleri Ziyareti:
- 29 Eylül 2023 Cuma günü, İtfaiye personeli tarafından Şampiyon Meleklerin kabirleri ziyaret edilecek ve gönüllülük esasına göre toplanacak para, maddi yardım maksadıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkililerine takdim edilecektir.