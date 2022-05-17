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Pedallar Maraş’ta dönecek

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Maraş'ta yarın "Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz" sloganıyla bisiklet sürüş etkinliği yapılıyor

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Pedallar Maraş’ta dönecek
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’üncü yılında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yarın Maraş'ın halka açık bölümünde bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirilecek.
Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi organizatörlüğünde 18 Mayıs Çarşamba günü saat 09:30 da "Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz" sloganıyla yapılacak bisiklet sürüş etkinliğine büyük ilginin olması bekleniyor.
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