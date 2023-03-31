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Oktay, Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti

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Oktay, Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Şampiyon Melekler’i, öğretmenleri ve  voleybolcu çocukların ailelerini Gazimağusa Kabristanlığında  ziyaret etti.
 Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hasan Taçoy eşlik etti.
Kabristanlıkta, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Oktay ve Üstel depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktılar.
 
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