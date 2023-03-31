Oktay, Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Şampiyon Melekler’i, öğretmenleri ve voleybolcu çocukların ailelerini Gazimağusa Kabristanlığında ziyaret etti.

Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.

Kabristanlıkta, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Oktay ve Üstel depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktılar.

