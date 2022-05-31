Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali Kıbrıs’ta sahneleniyor

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali" Kuzey Kıbrıs’ta izleyicilerle buluşuyor.
İNAX medya organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali 4 Haziran Cumartesi günü saat 15:00 ve 17:00’de Lefkoşa YDÜ AKKM sahnesinde ve ardından 5 Haziran Pazar günü, saat 16:00 ve 18:00’de Girne GİGEM’de yer alacak.
Niloya ve arkadaşlarının doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ile öğretici mesajlar veren müzikale, çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Özel sahne dekorları, kostümleri ve eğlenceli şarkılarıyla sahnelenecek müzikalde, çocuklar, müzik ile şarkılarla eğlenceli vakit geçirecek.
Bilet almak için:
https://biletinial.com/.../niloya-supriz-yumurta-muzikali...
veya Cumartesi için:
https://www.gisekibris.com/tr/etkinlikler/106-niloya.html
Pazar için:
https://www.gisekibris.com/tr/etkinlikler/90-niloya.html
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