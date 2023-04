Near East Bank personeli, Haftasonu Etkinliğinde buluştu

Near East Bank, Mimoza Beach Hotel’de düzenlenen Haftasonu Etkinliğinde bir araya geldi

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi geçtiğimiz haftasonu Near East Bank yöneticileri, birim müdürleri ve şube çalışanları ve ailelerinin katılımı ile keyifli bir etkinlik düzenledi. Gazimağusa’nın en güzel sahillerinin birinde denize sıfır konumu ile her dönem misafirlerine unutulmaz tatiller sunan Mimoza Beach Hotel’de gerçekleşen etkinlikte açık büfe kahvaltı servis edildi.

Near East Bank, vizyonu, tecrübesi ve geleceğin modern yaklaşımlarını benimseyen değerli yöneticileri ve şubeleri ile başarılı bir ekip çalışması sürdürürken farklı etkinlikler düzenleyerek çalışanları ve aileleri ile birlikte onlara keyifli sosyal ortamlar sunarak moral ve motivasyon açısından desteklemekte.

Bunun güzel bir örneğinin yaşandığı haftasonu kahvaltı etkinliğine, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, yöneticiler, diğer banka personeli ve aileleri katıldı.

Near East Bank, müşterilerine hizmet noktasında güçlü ve kaliteli bir hizmet vermeye, Şube müdürlerinin müşterileri ile teması ve doğru ürünlerle onları buluşturmaktaki deneyimleri, anında ve kısa sürede çözümlerle hizmet götürmesi güçlü operasyonel yapısının da desteği ile müşteri memnuniyetinde banka olarak çok iyi bir konuma getirmeye devam ediyor. 2023 yılına güçlü yapısına daha çok katkı koyarak devam eden Near East Bank’ın başarısındaki en büyük etkenin tüm çalışanları ve yöneticileri ve onları her zaman destekleyen aileleri olduğu bilinci ile giderek büyüyen bir aile olmanın gururunu yaşıyor.

Near East Bank İnsan Kaynaları Birimi Kıdemli Müdür Yardımcısı Pembe Sakallı da “ Bankamızın yükselen grafiğinde Değerli yöneticilerimizin katkıları, bankacılık mesleğine gösterilen azim ve istikrakla çalışan ekip arkadaşlarımızın etkisi çok büyük. Her sene giderek aile olarak sayımız artıyor, büyüyoruz. Bu nedenle, zaman zaman farklı etkinlikler düzenleyerek yaşanılan yoğun tempolu çalışma ortamından bir nebze uzaklaşmak, ailelerimiz ile birlikte kaynaşmak ve keyifli bir ortamda bir araya gelmek ve motivasyonumuzu artırmak için Mimoza Beach Hotel’in eşsiz deniz manzarasında haftasonu kahvaltı etkinliği düzenledik. Bu tarz etkinliklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Mimoza Beach Hotel’e de katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi.