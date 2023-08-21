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Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri belirlendi

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Final 31 Ağustos Perşembe gecesi yapılacak

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Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri belirlendi
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36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri belirlendi. Final, 31 Ağustos Perşembe gecesi The Arkın İskele Hotel’de yapılacak.

Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, “Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” ilkesi ile 1984 yılında başlayan ve “40 Yılın Yarışması” olarak adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin "ilk ve tek" tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması finalinde 14 finalist yer alacak.
1995 yılından bugüne Kuzey Kıbrıs’ın "ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması" olarak düzenlenen 25.Bay Kuzey Kıbrıs finalinde ise 13 finalist yarışacak.
“Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu” olan yarışmaların finali, 31 Ağustos Perşembe gecesi The Arkın İskele Hotel’de yapılacak ve BRT 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında BRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu yıl Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), yarışmaların davetiyelerinin tüm gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bırakma kararı aldı.
Final giriş davetiyeleri KHYD Lefkoşa Merkez ve KKTC genelindeki KHYD şubelerinden temin edilebilecek.
 
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