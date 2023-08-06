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Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ikinci gününde Grup SOS konser verdi

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Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ikinci gününde Grup SOS konser verdi
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Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ikinci gününde Grup SOS konser verdi.
MFÖ şarkılarının yer aldığı konserin ardından Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Grup SOS’e bir hatıra plaketi takdim etti.

Gecede bir de konuşma yapan Tuğlu, “Grup SOS’e katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mehmetçik Üzüm Festivali’ni her yıl daha da üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız. Kendi sanatçılarımıza sahip çıkarak, Festivalimizi Kıbrıs Kültürünü yaşatan ve kültürü gelecek nesillere taşıyan bir Festival olarak yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
 
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