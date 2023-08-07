Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamındaki “Üzüm Bağından Sofraya” lezzet yarışması ödülleri verildi

61. Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Üzüm Bağından Sofraya Lezzet Yarışması” tamamlandı.

Toplam 31 yarışmacının katıldığı ve 25 yemekle 6 içkiye tadım yapılan yarışmada jüri üyeliklerini, Bengül Pars, Letife Sözalp Öğdü ve Mustafa Demirbilek yaptı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, jürinin değerlendirmeleri sonucu, Gülşen Çelik tarafından hazırlanan “Bal Kabağı Rüyası” birinci, Meryem Togan tarafından hazırlanan “Umay Pekmezli Rulo” ikinci, Laika Mıstıklı tarafından hazırlanan “Lamis Bulgur Köftesi” üçüncülüğe layık görüldü.

Ödül kazanan yarışmacılara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.