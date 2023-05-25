LTB-EMAA Sanat Kursları 8’inci yılında

2022 Sonbahar ve 2023 Bahar dönemi çocuk kurslarının sertifika töreni yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen 2022 Sonbahar ve 2023 Bahar Dönemi Çocuk Kurslarının sergi ve sertifika töreni yapıldı.LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Eş başkanı Derya Ulubatlı, kurs eğitmenleri Ozan Özgenler ve Ulviye Karabaşak ile ailelerin katıldığı etkinlikte kurslara katılan çocukların eserleri sergilendi ve çocuklara katılım belgeleri verildi.-ÖzgenlerLTB’den verilen bilgiye göre, kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler, “Sanata gönül vermiş, üreten, yaratıcı, geleceğin aydınlık yüzleri olan çocuklarla sanat yapmanın her zaman çok keyifli ve değerli olduğunu” dile getirdi. Özgenler, 8 yıldır LTB ile çok verimli bir iş birliği yaptıklarını ifade ederek LTB’ye ve Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.-UlubatlıEMAA Eşbaşkanı Derya Ulubatlı ise konuşmasında, kursların sürekliliğinden oldukça memnun olduklarını, yeni dönemde de LTB ile bu iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.2002’den beridir aktif bir dernek olduklarını aktaran Ulubatlı, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri görebilmesi yanında sanat bilincinin toplumda arttırılması için birçok projeye imza atıldığını dile getirdi.-HarmancıLTB Başkanı Mehmet Harmancı, kursların 8’inci yılına girmesinin gururunu yaşadıklarını, her yıl daha renkli ve daha yüksek katılımlı şekilde bu aktivitenin devam ettiğini belirterek, kendilerine güvenen velilere ve kurslara tüm heyecanları ile katılan çocuklara teşekkür etti.Toplum olarak birçok alanda sıkışmış yaşandığını ve bunun farklı şekilde dışa aktarıldığını belirten Başkan Harmancı, bu sıkışmışlığı aşabilecek unsurlardan birinin sanat olduğunu belirtti.Başkan Harmancı, pek çok nedenle içe kapanıklık yaşandığını fakat bunun karşısında çocuklarımızı öğrenilmiş çaresizlikten kurtarmak için herkese sorumluluklar düştüğünü de vurguladı.