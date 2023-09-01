Lösemili çocuklar moral buldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tatil etkinliği düzenledi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), vakıf üyesi çocuklar ve ailelerinin, sosyal ve psikolojik motivasyonunu artırmak ve okul öncesi motivasyon sağlamak amacı ile tatil organize etti.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen tatil etkinliği bu yıl 29 Ağustos Salı günü Elexus Hotel’de düzenlenerek, kanser yolculuğundaki çocuklar ve aileleri bir araya getirildi.

Etkinliğe Vakıf Mütevelli Heyeti üyesi Gediz İnan ve vakıf personeli ile 79 vakıf üyesi katıldı.

Vakıf Mütevelli Heyeti üyesi İnan, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada Elexus Otel’e, misafirperverlikleri ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

“Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek ve her anlamda sizlere destek olmak en büyük amacımız. Bu nedenle, vakıf üyelerimizi burada görmekten ve onlarla birebir iletişim kurmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” diyen İnan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürebildiğini kaydetti.

İnan bağışlarıyla çocuklara destek olan duyarlı vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

