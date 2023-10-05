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Lion Kids Fest yarın düzenleniyor

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Nicosia New Generation Lions Kulübü marka etkinliği olan Lion Kids Fest'i yarın düzenliyor.

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Lion Kids Fest yarın düzenleniyor
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Kulüp tarafından verilen bilgiye göre etkinlik Köşklüçiftlik’te bulunan House of Jade'de Kuzey Kıbrıs Lions derneklerinden Girne Vatan, Girne Özgürada, Mağusa Kale, Girne Ada, Lefkosa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Young Professionals Cyprus, Nicosia Pandora, Lefkosa Lider Leo kulupleri ile birlikte gerçekleştirilecek.
2 bölümden oluşan festivalin ilk bölümü 14.00-17:00 saatleri arasında özel eğitim çocukları ve onkoloji hastası çocuklara yönelik survivor yarışması ile başlayacak.
Festivalin 2. bölümü ise 17:00-21:00 saatleri arasında diğer katılımcı çocuklarla yapılacak.
Şişme oyun parkları, ödüllü eğlenceli oyunlar, kukla gösterisi, palyaço, yüz boyama, dans gösterileri ve canlı dj performansı yer aalcak etkinlikten elde edilen gelir çocuk onkoloji servisine bağışlanacak.
Biletler festivale girişte kapıdan alınabilecek.
 
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