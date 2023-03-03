Lefkoşa’da Antika Pazarı düzenleniyor

Lefkoşa’da Antika ve İkinci El Eşya Pazarı, düzenleniyor. Pazar alanı, 5 Mart Pazar günü, sabah 07.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.
Lefkoşa Fuar Alanı karşısındaki Arslan Bıçaklı Halı Sahası yanında kurulacak pazar alanı, her ayın ilk Pazar günleri düzenlenecek.
Her türlü antika eşyayı bulmanın mümkün olacağı pazara antikaseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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