Lefkoşa halk danslarına doyacak

14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, 27 Ağustos’ta başlıyor.

Lefkoşa’da kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum örgütü, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen festivale, altı ülkeden dans ekipleri katılacak.

27 Ağustos Salı akşamı Dernekler Sokağı’ndaki etkinlikle başlayacak festival, Kızılbaş Parkı’nda 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival süresince hem misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri, hem de festivali organize eden TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri saat 20.30’da performanslarını sergileyecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Basın toplantısına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Festival Komitesi üyeleri katıldı.



Harmancı: “Lefkoşa bir kez daha kültürler buluşmasına ev sahipliği yapacak”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 yıl ara ardından festivalin şehirdeki ruhunu hissetmekten hem heyecanlı, hem de mutlu olduklarını belirtti.

Harmancı, festivalin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde biteceğini, burada verilecek mesajın çok önemli olduğunu belirterek, altı ülkeden gençlerin bir araya gelerek birbirlerinin kültürlerini ve yaşanmışlıklarını paylaşacakları bir deneyim olacağına inanç belirtti.

Uzun süredir festival için çalışıldığını, katkı koyan dernek ve diğer tüm kurumlara gösterdikleri dayanışma ruhu için teşekkür eden Harmancı, festivalin uluslar arası düzeyde tutulması yönündeki çabayı da takdirle karşıladığını aktardı.

LTB olarak yeniledikleri Kızılbaş Parkı’nda yer alan Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nın daha çok seyirci ağırlayabileceğini de anımsatan Başkan Harmancı, “Unutulmaz anların yaşanacağı, çok güzel deneyimlerin paylaşılacağı bu festivalin, şehrimize de ülkemize de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.



Turgay: “Festivalin her gecesinde çok renkli gösteriler olacak”



Festival Komitesi üyesi TUFAD Derneği Başkanı Arzu Can Turgay da, festivalin programı hakkında bilgiler verdi.

Turgay, uzun yıllar önce Lefkoşa’da halk dansları alanında faaliyet gösteren derneklerin başlattığı festivale 2019’dan bugüne kadar, pandemi ve deprem felaketinde kaybedilen Şampiyon Meleklere saygıdan dolayı ara verildiğini hatırlattı.

Turgay, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek festival için tüm çalışmaların yapıldığını, çok büyük emekler harcandığını ifade ederek, çok güzel bir festival olacağına inandığını söyledi.

28 Ağustos’ta kortejle başlayacak ve 1 Eylül’de sona erecek festivalin her gecesinde çok renkli gösteriler olacağını aktaran Arzu Can Turgay, tüm halkı hep birlikte eğlenmeye davet etti.