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Lefke’nin güzellikleri karelendi

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FODER üyeleri Lefke çevresinde doğal güzellikleri ve ilginç mekanları fotoğrafladı

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Lefke’nin güzellikleri karelendi
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Mustafa ERKAN          
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), 2021 – 2022 sezonunun açılışını gerçekleştirdi.  Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında FODER organizasyonu ile yapılan kokteylli açılış gecesine birçok dernek üyesi yanında davetliler ile Kıbrıs’ın güneyinden fotoğraf severler katıldı. 


Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşen yeni fotoğraf sezon açılışı ardından faaliyetler ve fotoğraf gezi organizasyonu da yapıldı. 


Düzenlenen gezi organizasyonda FODER üyeleri Lefke çevresinde doğal güzellikleri ve ilginç mekanları fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiler.


Sezonun ilk gezisinde, Lefke bölgesi ören yerleri, tarihi Vuni Sarayı harabeleri, Soli Antik Tiyatrosu, Gemikonağı Eski Maden Limanı (CMC) ve Lefke Hurma Festivali ardından gün batımının fotoğraflanmasıyla gezi son buldu.            

  
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