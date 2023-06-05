Lefke şenlendi

Lefke’de dün düzenlenen Ceviz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Sakin Şehir (Cittaslow) unvanını taşıyan Lefke’de, geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Lefke Ceviz Festivali, dün yapıldı.Festival, gün boyunca çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri ağırladı.Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin iş birliğinde düzenlenen 13. Lefke Ceviz Festivali’nin açılış töreni öncesince Lefke Çarşı Merkezi’nde kortej yapıldı ve Lefke Çarşı girişinde ceviz macunu yapan emekçi kadınlar tarafından kurdele kesimi yapıldı.Açılışta, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, 2010 yılında başlattıkları festivali sürdürmek için çalıştıklarını ifade ederek, festivalin halk tarafından açıldığına dikkati çekti.Karlıtaş, siyasilere “Lefke’ye sahip çıkınız ve ilçe olmanın gereklerini yerine getiriniz” mesajı vermek istediklerinin belirterek, Lefke ve köylerinin Batı Bölgesinin “en önemli değerleri” olduğunu vurguladı.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke’nin en önemli ürünlerinden olan cevizin, festivalle birlikte daha fazla ekonomik getiri sağlayan bir ürün haline dönüştüğünü belirterek, Lefke’de 1940’lı yıllarda da üretimle ilgili festivallerin düzenlendiğini anımsattı.Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri ile müzik dinletilerinin yer aldığı festival gün boyunca çeşitli etkinlikler ve aktivitelere ev sahipliği yaptı.Üreteni ve üreticiyi desteklemeyi hedefleyen festivalde, başta yeşil ve taze ceviz ile ceviz macunu olmak üzere birçok yerel ürün ve tatlar ile el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.Festivalde, saat 14.00’te Grup Otantik, 15.30’da Grup Rota ve 17.00’de Grup SOS sahne aldı.Festivalde saat 14.00’te Lefke Turizm Derneği binasında, LAÜ Gastronomi Bölümü’nün katkılarıyla merhum şef Zihni Türksel anısına “Lefke Ceviz Macunu Yarışması” yapıldı.Festivalde Vasıf Palas binasında Lefke Belediyesi “el emeği göz nuru” kadın kursu sergisi; Lefke Turizm Derneği binasında Teoman Oktay’ın fotoğraf sergisi ve ücretsiz rehber eşliğinde adım adım Cittaslow Lefke turu da yer aldı.