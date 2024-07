Larnakalılar gecesi, Larnakalılar ile İskelelileri festivalde buluşturdu

İskele Festivali kapsamında dün “Larnakalılar Gecesi” düzenlendi.

Larnakalılar’a özgü nohutlu, tavuklu pilav ile hurmalı Acuva tatlısının dağıtıldığı Larnakalılar Gecesi’nin onur konuğu İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrası oldu.

Geceye Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.







-Menteşoğlu: “Amacımız; kültürü yaşatmak ve geçmişi anmak”



İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu gecede yaptığı konuşmada, her zaman yanlarında olan, gecenin düzenlenmesi için de her türlüğü desteği sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti.



Menteşoğlu konuşmasının sonunda ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.



-Sadıkoğlu: “Geçmişten günümüze ışık tutması açısından çok kıymetli”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında g eçmişten günümüze festivalin bu kadar talep görmesini, her yıl büyük bir özlem ve heyecanla beklenmesini de festival bünyesinde yer alan gecelere bağladı.



Larnakalılar Gecesi'nin de geçmişten günümüze ışık tutan ve bu ışığı geleceğe de taşınması açısından çok kıymetli ve değerli bulduklarının altını çizen Sadıkoğlu, gecenin hazırlanmasında emeği geçen Larnakalılar Derneği’ne, İskele Belediyesi meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti, ebediyete intikal etmiş Larnakalılar’a da Allahtan rahmet diledi.





-Töre: “Larnaka’daki hatıralarımız ilk günkü canlılığını koruyor”

Larnakalılar Gecesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, Larnaka’nın ulusal mücadele döneminde en çok şehit veren bölgelerden olduğunun da altını çizdi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Töre, şehitler olmadan bir toplumun olamayacağını ve özgürlüğe kavuşamayacağını da vurguladı.



Cumhurbaşkanı Vekili Töre, Kayıp Otobüs şehitlerini de hatırlatarak, İskele Belediyesi tarafından yapılan ve 13 Mayıs’ta açılışı gerçekleşen Kayıp Otobüs Anıtı’yla da hatıraların yeniden canlandığını, canlı da tutmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.





-Anı plaketleri verildi

Larnakalılar Gecesi’nde Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ile kurucu başkanı Ayten Akmen’e plaket takdimi de yapıldı. Gecede İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs kültürünün parçası kına gecesini canlandırdı.







-İbrahim Kurşiniler ve Yahya sahne aldı

İskele’nin yöresel lezzetlerinden olan nohutlu pilav ve hurmalı “Acuva” tatlısının yanı sıra kuruyemiş işe çörek ve hellimin ikram edildiği gecede, Aksoy Hüseyin Ruso ile Hüseyin Garip Larnaka temalı söyleşilerde bulundu, şiirler okudu.



Gecenin onur konuğu, duayen isim İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrasının konseri de beğeni topladı.



Gecede özel kaplar içinde misafirlere dağıtılan nohutlu pilavların konulduğu kapların bazılarının altında "kazandınız" ifadeleri yer aldı ve şanslılara, İskele bölgesindeki otellerden konaklama hediye edildi.