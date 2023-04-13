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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin iletişim sponsoru oldu

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin yıl boyunca sürecek konserlerine iletişim sponsoru oldu

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin iletişim sponsoru oldu
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25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu. Sponsorluk kapsamında geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğünde protokol imzalandı. Festival, Türkiye İş Bankası ve Emre Osmanlar’ın ana sponsorluğunda gerçekleşiyor.
 
Festival için gerçekleşen iş birliği protokolüne, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile devlet sanatçısı, piyanist Rüya Taner imza koydu. Protokol sırasında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, sanat ve sanatçıların ülkemiz için önemine değinerek protokolden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Rüya Taner de Kuzey Kıbrıs Turkcelle katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
 
Tarihi kesinleşen konserlerin, 17 Mayıs, 24 Mayıs, 04 Haziran ve 18 Haziran’da gerçekleşeceği ve diğer konserlerle festivalin yıl boyunca devam edeceği bilgisi verildi.
 
Verilen diğer bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in festival yanında Rüya Taner’in yurt dışı konserlerine de destek sağlayacağı belirtildi.
 
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