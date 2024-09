Krzysztof Meisinger Gitar Resitali cumartesi akşamı Bellapais Manastırı'nda

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl 22’ncisini organize ettiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, cumartesi akşamı Polonya’lı ünlü gitar virtüözü Krzysztof Meisinger’in Gitar Resitali ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı'nda yer alacak resital, saat 20.30'da başlayacak.

Meisinger, festival çerçevesinde vereceği Gitar Resitali’nde Francisco Tárrega’nın Capricho Árabe ve Gran Jota Aragonesa, Hakkı Cengiz Eren’in Variations on "El Pueblo Unido Jamas Serar Vencido", Isaac Albeniz’ in Asturias (Leyenda) ve Carlo Domeniconi’nin Koyunbaba eserlerini yorumlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden verilen bilgiye göre; Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla katkılarıyla düzenlenen, Bellapais Manastırı'nda 16 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında 20 konser sunulacak.

Festivalde yer alacak tüm konser biletlerine, Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı bilet ofisi ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com’dan temin edilebilir.

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan' dan yüzlerce sanatçının yer alacağı festivalin programı ise şöyle:

“30 Eylül Hüseyin Altan Jazz Manouche Project; 2 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali; 5 Ekim Tatiana Stupak Piyano Resitali;

7 Ekim Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio; 10 Ekim Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano; 12 Ekim Rauf Kasımov Piyano Resitali; 14 Ekim Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali; 16 Ekim 3 Basses Konseri; 18 Ekim KKTC CSO Konseri; 22 Ekim Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz; 24 Ekim Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian; 31 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali; 1 Kasım Ian Maksin & Taliya Hafız; 4 Kasım Magnetic Faces Trio; 7 Kasım 3 Tenor Konseri; 9 Kasım Genç Piyanistler Resitali; 13 Kasım Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali; 16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri”